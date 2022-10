Serie B, il Cittadella vince 0-2 al “Curi” di Perugia. Palermo scivolato al 14° posto

Al 12' gli ospiti hanno siglato il gol del vantaggio con Beretta abile a sfruttare l'assist dell'ex Palermo Lores Varela. La gara si è complicata per il "Grifone" per il secondo cartellino giallo ricevuto da Iannoni al tramonto del primo tempo, condizionando di fatto la ripresa. Al 91' Luperini ha cercato l'arcobazia che non è bastata per trafiggere Kastrati. Con il Perugia sbilanciato in avanti, ne ha approfittato il Cittadella che ha chiuso il match al 95' con Magrassi che ha scaricato in rete il pallone respinto corto dalla difesa nell'area piccola.