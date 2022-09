Serie B, il Bari vince a Cagliari. Tris di Reggina e Parma. Risultati e classifica

Si sono concluse tutte le gare delle 14.00 della sesta giornata di Serie B 2022-2023. Il gol di Cheddira vale la vittoria del Bari sul difficile campo di Cagliari. Prova di forza del Parma trascinato dai gol di Tutino, Inglese e Man ad Ascoli. Pari pirotecnico tra Como e Spal in cui ha brillato Cutrone ma in extremis è arrivato il definitivo 3-3 da parte degli ospiti. La rete di Moro, con la deviazione decisiva di Buttaro, è valsa la vittoria casalinga per il Frosinone sul Palermo. In forma strepitosa la Reggina che fa tris con il Cittadella ed aggancia il Brescia in vetta alla classifica di Serie B.