Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Cheddira, Giovane dell’Ascoli salta il Palermo

CALCIATORICALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACHEDDIRA Walid (Bari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.GIOVANE Samuel (Ascoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.SALVI Alessandro (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.