Serie B, Giudice Sportivo: tre squalificati, Pickel salta Cremonese-Palermo

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della seconda giornata del campionato cadetto.

Mediagol ⚽️ 26 agosto 2024 (modifica il 26 agosto 2024 | 17:15)

Il Giudice sportivo ha comunicato le decisioni dopo la seconda giornata di campionato della Serie BKT. Fermati per un turno Illanes (Carrarese), Pavan (Cittadella) e Pickel (Cremonese). Una giornata anche all'allenatore del Modena Bisoli. Di seguito, il comunicato integrale diramato dalla Lega B:

"Il Giudice Sportivo avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 26 agosto 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Brescia, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava un'interruzione di circa trenta secondi e una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere, al 14° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAVAN Nicola (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PICKEL Charles Mongind (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo".