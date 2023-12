Serie B, Gazzetta: “Parma e Venezia: chi prova a prenderli? Cittadella sempre più su”

Riflettori puntati sulle gare andate in scena sabato pomeriggio, valevoli per la quindicesima giornata di Serie B.

"Parma e Venezia: chi prova a prenderli?". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle gare andate in scena sabato pomeriggio, valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Serie B . E sulle vittorie conquistate da Venezia e Parma , che hanno battuto rispettivamente Ascoli e Spezia .

Intanto, il Venezia continua a vincere ed a convincere. Quinto successo di fila, sette nelle ultime otto gare, trentatré punti messi in cassaforte fin qui, con la formazioni di Vanoli che conserva così la vetta della classifica insieme allo stesso Parma, anche senza Pohjanpalo. E con la quarta vittoria consecutiva, anche il Cittadella"mette le radici nella zona playoff con l’entusiasmo della squadra in fiducia", scavalcando il Palermo in classifica. Vincono anche Ternana (contro il Cosenza) e Modena (2-1 con la Reggiana), mentre l'unico pareggio di giornata è maturato in un'Arena Garibaldi semi deserta, con poche emozioni tra Pisa e Cremonese.