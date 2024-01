Serie B, Gazzetta: “Como, pazza idea Belotti ma lui dice no. Bari su Luca Moro”

"Como pazza idea: vuole Belotti, lui dice no". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla Serie B e sulle possibile mosse dei club cadetti relative alla sessione invernale di calciomercato. "Quanto il Como faccia sul serio per la promozione, lo testimoniano i nomi che gli vengono associati. Se Mulattieri (Sassuolo) è lo spunto concreto in caso di partenza di Cerri, la pazza idea risponde al nome di Andrea Belotti", si legge. Tuttavia, a seguito di un primo sondaggio, l'ex attaccante del Palermo - attualmente in forza alla Roma - avrebbe risposto "no grazie" all'ipotesi di scendere di categoria. "Ma il mese di trattative è ancora lungo (il Como nel ruolo guarda anche all’estero)", prosegue la Rosea. Chi lascerà il Como è, invece, Vignali, ad un passo dal ritorno allo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.