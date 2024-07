Serie B, GazzaSport: “Si alza la voce per la A. Cremonese e Palermo in pole”

"Si alza la voce per la Serie A". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sul nuovo campionato di Serie B. "Avventurarsi alla ricerca delle favorite in Serie B è sempre un terreno scivoloso, perché è uno dei campionati più impronosticabili che ci siano. In pieno mercato poi l’impresa diventa veramente ardua, perché le squadre sono ancora da completare". A fare la differenza potrebbe essere la forza delle idee dei rispettivi allenatori. In pole in vista della prossima stagione, per la Rosea, le squadre che hanno disputato gli ultimi playoff "e hanno le proprietà più disposte a investire per fare il salto". Ovvero Cremonese e Palermo, mentre tra le retrocesse, "l’unica che ha una fisionomia convincente è il Sassuolo". Inoltre, il noto quotidiano non trascura la Sampdoria, "anche se la battaglia legale in corso relativa alle limitazioni federali al piano di ristrutturazione non può lasciare tranquilli".