Serie B, Frosinone-Pescara 0-0: al “Benito Stirpe” vince la noia. La classifica aggiornata

Zero a zero, è questo il risultato maturato nell’anticipo di Serie B in cui si sono affrontate Frosinone e Pescara.

Bari, Carrera e la sua previsione: “Allenare i ‘galletti’? Perché no! Questo top club, Serie A o Serie B non conta”

La compagine guidata da Alessandro nesta e la franchigia abruzzese si sono divise la posta in palio nella gara valida per ventiquattresima giornata di Serie B. Regge l’equilibrio fino alla fine della partita e, pertanto, Gianluca Grassadonia ha esordito così sulla panchina dei Delfini. Un buon punto di certo quello ottenuto contro i ciociari che, dal canto loro, hanno fallito l’opportunità di accorciare il gap con le altre pretendenti in corsa per l’accesso ai play off.

Di seguito, la classifica di Serie B aggiornata.