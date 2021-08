Serie B, Frosinone-Parma 2-2: Grosso e Maresca non si fanno male

Parità tra Frosinone e Parma nel match d'esordio della Serie B

Termina in parità la sfida d'esordio della nuova stagione di Serie B tra Frosinone e Parma. Apre le marcature Zerbin che al 31' porta avanti i ciociari, il pari dei ducali lo sigla al 41' il neo arrivo Tutino. Al 52' la squadra guidata da Enzo Maresca è tornato avanti grazie a Man, il pari definitivo per Grosso & Co lo mette a segno Charpentier a pochi minuti dal termine.