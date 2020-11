Il Frosinone cede in casa al Cosenza.

La settima giornata del campionato di Serie B si apre con la sconfitta dei ciociari che si sono arresi ai calabresi, in grado di trionfare per 2-o in trasferta. La compagine guidata da Occhiuzzi ha trovato la via del gol nella ripresa grazie a Carretta che ha messo a segno una preziosa doppietta. Il Cosenza si porta così a quota 8 in classifica, resta invece fermo a 13 il Frosinone di Nesta.