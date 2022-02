Serie B, formazioni ufficiali: Lecce in campo per la vetta, Benevento-Como…

Le formazioni ufficiali dei match validi per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B

Quasi tutto pronto per il turno infrasettimanale di Serie B. Il calcio d'inizio dei match - validi per la venticinquesima giornata del campionato cadetto - è in programma alle ore 18.30. Il Benevento ospita il Como per tentare di rimanere aggrappato alle zone alte della classifica, mentre il Brescia di Inzaghi sfida l'Ascoli con l'intento di trovare continuità dopo un buon pareggio maturato contro il Frosinone. Gli stessi ciociari affrontano in casa la Reggina per tentare di dare una svolta significativa al proprio campionato, considerato che attualmente la squadra di Fabio Grosso di ricopre la nona posizione in classifica. Sfida salvezza tra Crotone e Cosenza e big match Lecce-Cittadella con i salentini che vogliono consolidare il proprio primato in classifica.