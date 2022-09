Serie B, Evacuo: “Campionato complicato e mai scontato. Punto sul Genoa”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex attaccante di Trapani e Juve Stabia

"La Juve è una squadra di grandi campioni, troverà la soluzione ai problemi attuali. Ha tutte le risorse per riprendersi". Lo ha detto Felice Evacuo, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Trapani e Juve Stabia, che ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla Juventus di Massimiliano Allegri, alle squadre in corsa in Serie B alla vigilia della sesta giornata di campionato.

JUVENTUS E NAPOLI -"I risultati dei bianconeri non sono stati entusiasmanti? Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più. È stata anche sfortunata perché ha avuto infortuni. Puntava su Pogba, si è fatto male. Allegri ha vinto tanto e ha tutte le carte in regola per mettere a posto la situazione. La sorpresa? Il Napoli. Sta facendo benissimo, oltre ogni aspettativa. Sono andati via calciatori importanti e sembra che non accusi più di tanto il colpo", le sue parole.

SERIE B -"È un campionato davvero complicato. Ha tante squadre blasonate e altre che possano sembrare di secondo piano. Non è mai scontato. Su chi punto? Sul Genoa. Ha per blasone e organico tutto per fare bene. Mio futuro? Studierò e cercherò di aggiornarmi come agente o come dirigente. Le dinamiche sono completamente diverse dal campo. Non mi vedo in campo, vorrei fare l’agente o il direttore", ha concluso Evacuo.