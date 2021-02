Serie B, Empoli-Venezia: Dionisi punta su Haas, Zanetti si affida a Fiordilino. Le formazioni ufficiali

Pochi attimi e sarà Empoli-Venezia.

Allo stadio Carlo Castellani è tutto pronto per il big match valido per la venticinquesima giornata di Serie B. I padroni di casa ospiteranno un Venezia on fire: nessuna formazione ha fatto più punti dei lagunari nell’ultimo mese (4 vittorie consecutive). La squadra di Paolo Zanetti avrà però di fronte un Empoli sempre più capolista solitaria. La curiosità della gara in questione è che proprio la formazione di Luca Fiordilino e Alberto Pomini è stata l’unica squadra in grado di battere la compagine guidata da Alessio Dionisi nel corso di questo campionato. Tanto spettacolo è pertanto previsto questa sera in quel di Empoli, con le due squadre che lotteranno per ottenere, da un lato, tre punti importanti per continuare a scappare in testa alla classifica, dall’altro, per accorciare il gap che intercorre proprio tra il Venezia e la squadra di casa.

Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI: Brignoli, Parisi, Nikolaou, Romagnoli, Fiamozzi, Damiani, Ricci, Haas, Bajrami, La Mantia, Mancuso.

VENEZIA: Pomini, Felicioli, Ceccaroni, Modolo, Mazzocchi, Taougourdeau, Dezi, Fiordilino, Aramu, Forte, Johnsen.