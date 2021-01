Serie B: Empoli e Salernitana per il primato, il clou è Lecce-Monza, Brescia-Vicenza alle 21.00. Il programma della 17a giornata

Primo turno di campionato dell’anno solare 2021 in Serie B.

Dopo la breve sosta dell’ultimo giorno dello scorso 2020, riparte oggi il campionato di Serie B, con una serie di sfide molto interessati ed avvincenti a caratterizzare il programma odierno. Diciassettesima giornata che si suddivide in ben cinque fasce orarie: alle 15,00 Cosenza–Empoli, con i toscani che cercheranno di allungare sulla Salernitana attualmente appaiata agli uomini di Dionisi in vetta alla classifica, e Venezia–Pisa, alle 16,00 il match clou di questo turno che è senza dubbio la sfida del “Via del Mare” Lecce–Monza. Alle 17,00 sarà la volta di Ascoli–Reggina, mentre alle 18,00 saranno di scena cinque gare: Cremonese–Chievo, V. Entella–Cittadella, Frosinone–Spal, Reggiana–Pescara e Salernitana–Pordenone.

A chiudere la diciassettesima giornata, alle ore 21,00, sarà il match Brescia–L.R. Vicenza.