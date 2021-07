Serie B, ecco il calendario 2021/22: si parte con Frosinone-Parma

Ecco il calendario della Serie B 2021/22: il campionato inizierà venerdì 20 agosto e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022

A Ferrara è andata in scena la cerimonia dei calendari di Serie B 2021/22. Il campionato inizierà sabato 21 agosto (opening day venerdì 20) e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022. Sei i turni infrasettimanali in programma, con le squadre in campo anche il 26 dicembre. Dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 la pausa invernale. Resta vacante il posto del Chievo Verona, escluso dal torneo, con il Cosenza che attende di sapere se sarà ripescato dal Comitato di Garanzia del Coni. Al momento, dunque, nelle partite di ogni settimana comparirà una "X".