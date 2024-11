Serie B, diversi allenatori traballano: le panchine a rischio

SITUAZIONE SAMPDORIA - Doveva essere una delle squadre ammazza campionato, ma al momento così non è stato: 15 punti in 13 match, 2 sconfitte nelle ultime due. La società, dopo il 3-0 in casa del Pisa, è furiosa con i propri calciatori ed è per questo motivo che li ha mandati in ritiro punitivo con doppia seduta di allenamento tutto i giorni. Secondo quanto riportato da “Nicolò Schira” la Sampdoria appare orientata a proseguire con Andrea Sottil in panchina , anche se qualche valutazione è stata fatta.

SITUAZIONE BRESCIA - Le rondinelle, rispetto alle due squadre di cui abbiamo parlato in precedenza, stanno andando leggermente meglio in campionato: 17 punti ed 8º posto in classifica. L’ultima sconfitta contro il Cosenza però non ha convinto la società biancazzurra ed ora la posizione di Rolando Maran in panchina non è mai stata così in bilico secondo “Alfredo Pedullà”. In pole per sostituirlo ci sarebbe Roberto Venturato, con Aurelio Andreazzoli più una suggestione allo stato attuale. Da non escludere però anche una possibile scelta a sorpresa.