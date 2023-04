Serie B, Delneri: “Il Palermo ha tutte le carte in regola per un posto nei playoff”

“Mancano ancora delle partite… in B non è mai detta l’ultima parola finché non c’è la matemática. Il Palermo ha tutte le carte in regola per un posto nei playoff. E poi li può succedere di tutto. Me lo auguro per Corini e Lanna con cui abbiamo condiviso delle battaglie sportive”, così Luigi Delneri ai microfoni di Tmw. L'ex allenatore dell'Udinese ha rilasciato un'interessante intervista in cui si è soffermato sul campionato di Serie B e sulle squadre italiane impegnate in Europa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.