Serie B, da Ranieri e Gilardino a Stellone e Possanzini: tutti i cambi nelle panchine

Siamo ormai giunti a più della metà dell'attuale campionato di Serie B, con la ventiquattresima giornata che si avvicina sempre più. Sono ben venti le sostituzioni delle guide tecniche tra esoneri, dimissioni e ritorni inaspettati. Le squadre che fino a questo momento hanno mantenuto "intatta" la propria panchina dall'inizio della stagione sono la capolista Frosinone, guidata da Fabio Grosso, il Bari di Michele Mignani, il Modena di Attilio Tesser, il Cittadella di Edoardo Gorini, la Reggina di Filippo Inzaghi, il Parma di Fabio Pecchia ed il Palermo di Eugenio Corini.

ASCOLI: Bucchi -> Breda;

Periodo nero per i marchigiani che nelle ultime cinque uscite hanno raccolto solamente un punto. Dopo il ko con il Palermo, è stato dato un ultimatum a Cristian Bucchi che non è stato ben sfruttato data la sconfitta per 3-0 con il Cittadella. L'ex Triestina è stato rilevato da Roberto Breda.

BENEVENTO: Caserta -> Cannavaro -> Stellone;

Una delle prime panchine saltate del campionato cadetto è stata quella giallorossa, con Caserta esonerato già dalla sesta giornata. Più "bassi" che "alti", invece, per il sostituto Fabio Cannavaro, con l'ex Pallone d'Oro che non è riuscito a migliorare la classifica dei campani, facendoli sprofondare in zona retrocessione. Proverà a risollevare le sorti del Benevento l'ex allenatore del Palermo, Roberto Stellone.

BRESCIA: Clotet -> Aglietti -> Clotet -> Possanzini;

Porta scorrevole per quanto riguarda la panchina delle "rondinelle" che dopo un inizio di campionato convincente sono crollate in classifica. Doppio esonero per lo spagnolo Pep Clotet, ora la guida tecnica del Brescia è affidata a Davide Possanzini, prelevato dalla formazione Primavera.

CAGLIARI: Liverani -> Ranieri;

Fatal Palermo per l'ex Fabio Liverani, esonerato dal Cagliari al seguito della sconfitta al "Barbera", lasciando il posto al più titolato Claudio Ranieri. Con l'ex Roma ed Inter, i rossoblù puntano al ritorno in Serie A almeno tramite i playoff.

COMO: Gia. Gattuso -> Longo;

Seppur la formazione lariana non avesse cominciato il campionato nel migliore dei modi, il cambio in panchina è derivato da motivi extracalcistici. Giacomo Gattuso ha dovuto abbandonare la propria posizione per problemi di salute, lasciando il posto a Moreno Longo.

COSENZA: Dionigi -> Viali;

Quattro sconfitte consecutive sono costate a Dionigi la panchina rossoblù, oggi affidata a Viali per tentare una complicata salvezza.

GENOA: Blessin -> Gilardino;

Un amore mai sbocciato tra la società ed il tecnico tedesco, con la sconfitta interna con il Cittadella che ha sancito la fine. Oggi il Genoa è guidato da Alberto Gilardino ed è secondo in classifica aspettando l'anticipo con il Palermo.

PERUGIA: Castori -> Baldini -> Castori;

Inizio di campionato complicato per gli umbri che esonerando Fabrizio Castori avevano deciso di puntare sul condottiero della precedente promozione del Palermo, Silvio Baldini. Dopo tre sconfitte in tre gare, sono arrivate le dimissioni del tecnico di Massa con il conseguente ritorno di Castori.

PISA: Maran -> D'Angelo;

Dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, è stato esonerato Rolando Maran in favore del ritorno di Luca D'Angelo. Tornato nel suo "regno", il tecnico che ha guidato il Pisa alla scorsa finale playoff è pronto a riconquistare il minitorneo estivo.

SPAL: Venturato -> De Rossi;

Una formazione giovane affidata ad un allenatore altrettanto giovane. La Spal, dopo aver esonerato Venturato, si è affidata a De Rossi per tenersi lontana dalle zone calde della classifica.

SUDTIROL: Zauli -> Greco -> Bisoli;

Separazione lampo per l'ex Juventus Under 23 Zauli, con la panchina altoatesina affidata in seguito a Greco ad interim. Successivamente, Pierpaolo Bisoli è diventato il nuovo allenatore del SudTirol e mai scelta fu più azzeccata per il club tirolese, oggi quarto in classifica.

TERNANA: Lucarelli -> Andreazzoli;

Nonostante una buona prima fetta di campionato, una serie di gare senza vittorie ha portato all'esonero di Cristiano Lucarelli, in favore di Aurelio Andreazzoli. L'ex Empoli e Roma punta la zona playoff come obiettivo.

VENEZIA: Javorcic -> Vanoli;

Scelto per via dell'impresa con il SudTirol nella passata Serie C, quella di Javorcic non si è rivelata una strategia vincente per gli arancioneroverdi. Con Vanoli la situazione in classifica è migliorata

Questa la classifica di Serie B:

A cura di Davide Raja