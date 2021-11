Serie B, Cosenza-Spal: Pepito Rossi porta in vantaggio gli estensi

Giuseppe Rossi torna al gol nel campionato italiano dopo 1301 giorni. L'ex Genoa e Fiorentina porta in vantaggio gli estensi contro il Cosenza

Sono bastati dodici minuti a Giuseppe "Pepito" Rossi per siglare il suo primo gol in maglia Spal. Il fantasista ex Genoa e Fiorentina porta in vantaggio gli spallini contro il Cosenza al minuto 58.