Serie B, Cosenza-Reggina 0-1: il derby è amaranto, Aglietti si prende il primato

Successo esterno per gli amaranto di Alfredo Aglietti che si piazzano così al primo posto al pari del Pisa che deve ancora scendere in campo

Anticipo caldissimo quello valido per la 12a giornata del campionato di Serie B. Al San Vito Marulla di Cosenza si è disputato il derby calabrese tra i padroni di casa e la Reggina, ad avere la meglio gli amaranto che si sono imposti per 1-0. A decidere le sorti del match una rete messa a segno da Adriano Montalto che al 55' ha regalato ai suoi un importante successo. Si conferma dunque in un momento più che positivo la compagine guidata da Alfredo Aglietti che agguanta momentaneamente al primo posto il Pisa a quota 22.