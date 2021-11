Serie B, Como-Parma 1-1: Buffon para un rigore, assist Vazquez e gol Inglese

Como e Parma si dividono la posta in palio nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B

Uno a uno, è questo il risultato finale del match in cui Como e Parma si sono divisi equamente la posta in palio. La sfida - valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B - è stata sbloccata al 52' di padroni di casa con Gliozzi che ha sfruttato egregiamente l'assist di Parigini. Proprio l'autore del gol aveva fallito un penalty nella prima frazione di gioco, ipnotizzato dal sempreverde Gianluigi Buffon. All'ottantacinquesimo l'ex Palermo Franco Vazquez ha propiziato la rete del definitivo uno a uno fornendo l'assist a Roberto Inglese.