Serie B, classifica marcatori: Brunori accorcia, comanda Lapadula

In attesa della conclusione della trentaseiesima giornata di Serie B, si aggiorna anche la classifica marcatori. Passo avanti per Brunori, che è tornato a segnare nella vittoria del Palermo sulla Spal. Comanda Gianluca Lapadula, autore di una doppietta per il Cagliari all'ultima contro il Perugia. Ecco la classifica completa: