Serie B, classifica dopo la 33a giornata: Palermo, Modena e Ternana a -3 dai playoff

Nonostante la dolorosa sconfitta contro il Venezia, in cui il Palermo è uscito sconfitto dal "Penzo" con un 3-2, la formazione di Eugenio Corini può ancora restare aggrappata al sogno playoff. Almeno, questo è quello che dice la classifica visto il ko del Pisa al "Liberati" con la Ternana che ha rimesso in gioco la stessa "Fere", la quale ha agganciato Modena e Palermo a quota 43 punti, a tre lunghezze dai nerazzurri di D'Angelo. A cinque giornate dalla fine, le due squadre che vedono sempre più vicina la promozione diretta in Serie A sono il Frosinone ed il Genoa, con un vantaggio sul terzo posto di rispettivamente dieci e sei punti.