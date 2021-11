Serie B, Cittadella-Pisa 2-0: tre espulsi per i toscani, rosso per l’ex Palermo Lucca

Il Pisa perde, oltre che la partita, anche la testa: la formazione di D'Angelo chiude in otto il match di Serie B. Espulso anche l'ex Palermo Lorenzo Lucca per doppio giallo

Il Pisa perde contro il Cittadella e viene ufficialmente scavalcato in classifica da Brescia e Lecce. Ko pesante per i toscani che hanno chiuso il match in otto complici le espulsioni di Nagy, Toure e Lucca. L'ex attaccante del Palermo è stato espulso per doppio giallo al 68' minuto di gioco. Continua, pertanto, la striscia negativa della formazione di D'Angelo che non riesce a vincere in campionato da ben cinque giornate. Il match di questa sera è stato decido dalla rete di Antonucci e dal sigillo in zona Cesarini di Baldini. Di seguito, la classifica aggiornata del torneo cadetto.