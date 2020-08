Serie B, Cittadella-Frosinone 2-3: gara folle al Tombolato, Ciano firma la qualificazione al 120′

Vittoria last-minute per il Frosinone.

Sul campo del Tombolato è andata in scena la sfida tra il Cittadella e il Frosinone, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale dei playoff di Serie B. Una gara tra le più belle della stagione, che si è conclusa in modo spettacolare con un gol realizzato nell’ultimo secondo disponibile. I padroni di casa partono benissimo e nei primi 45 minuti mettono subito in discesa la partita grazie alla doppietta di Diaw: l’attaccante della compagine veneta prima realizza un calcio di rigore al quinto minuto di gara, poi porta il risultato sul 2 a 0 al 45′ con una bella spaccata.

Il Frosinone non si arrende e pochi minuti dopo riapre la gara con la rete di Salvi, che dona speranza ai suoi compagni di squadra. Nel secondo tempo ci pensa Dionisi a riportare il risultato in parità con bel tiro a giro dal limite dell’area di rigore. Si va dunque ai tempi supplementari, e al 121′ è Camillo Ciano a trascinare compagni e tifosi in paradiso con un bellissimo tiro al volo. I ciociari vincono una sfida avvincente e spericolata, riuscendo a strappare un pass per le semifinali dei playoff.

Questo il quadro completo delle due gare:

ChievoVerona-Spezia (andata 8 agosto, ritorno 11 agosto)

Frosinone-Pordenone (andata 9 agosto, ritorno 12 agosto)