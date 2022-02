Serie B, cinquina del Benevento. Cade il Lecce col Cittadella, Brescia torna in vetta

I risultati validi per la 25^a giornata di Serie B in programma alle ore 18.30. Il Lecce perde il primato e sale in cattedra il Brescia

Il Benevento ha strapazzato il Como con netto 5-0, servito dai gol di Forte e Insigne, ed è rimasto aggrappato alle zone alte della classifica. Per la compagine lombarda è pesato parecchio il doppio cartellino giallo di Solini che ha lasciato i suoi compagni in inferiorità numerica dall'11' minuto del primo tempo. Il Brescia di Inzaghi ha battuto l'Ascoli con un 2-0 firmato dalla doppietta del "trenza" Palacio che vale il sorpasso al Lecce sconfitto a sorpresa al "Via del Mare" contro il Cittadella con il medesimo risultato. Le "rondinelle" sono quindi salite in cima alla classifica, lasciando un gradino sotto i salentini al secondo posto per un solo punto di differenza. Il Frosinone ha superato l'ostacolo Reggina dando una svolta significativa al proprio campionato, con la squadra di Fabio Grosso che è passata dalla nona posizione in classifica alla settima. Sfida salvezza ricca di gol tra Crotone e Cosenza in un derby tutto calabrese, il quale ha visto la compagine di casa pareggiare nei minuti di recupero con il croato, Mirko Marić .