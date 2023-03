Serie B, chi ha fatto più punti in casa? Il Frosinone guida la classifica, Palermo 4°

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato di Serie B si appresta a ripartire con l'anticipo tra Genoa e Reggina in programma venerdì 31 marzo alle ore 20.30. Tra le propria mura amiche la formazione di Giardino è la terza squadra ad aver collezionato il maggior numero di punti. Nella speciale classifica al comando c'è il Frosinone di Grosso, mentre la seconda posizione è occupata dal Cagliari di Liverani. Come evidenziato dalla Lega B su Instagram, il Palermo di Eugenio Corini è al quarto posto avendo racimolato ventisei punti in quindici partite disputate al "Renzo Barbera". Inoltre Brunori e compagni hanno realizzato venti reti contro le sole tredici subite.