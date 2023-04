Serie B, Carfora titolare in Bari-Benevento: è il primo 2006 nel calcio italiano

Prima presenza da titolare per un giocatore classe 2006 nel calcio italiano. Si tratta di Lorenzo Carfora del Benevento che è sceso in campo dal 1' minuto in occasione del match contro il Bari di Mignani . Stellone , ex allenatore del Palermo oggi alla guida tecnica dei Sanniti, ha dato fiducia al talento del vivaio giallorosso che si è ben disimpegnato sulla trequarti campo al fianco di Tello e alle spalle di Pettinari .

"Dopo la prima presenza in B lo scorso marzo nel match casalingo con il Sudtirol (e la seconda in trasferta a Pisa) è arrivata per Lorenzo Carfora, numero 35 del Benevento, la prima da titolare sabato al San Nicola contro il Bari. Un nuovo record per la Serie BKT visto che il 2006 di San Giorgio a Cremano è il primo 2006 in Italia a essere sceso in campo dal primo minuto.