Serie B, Caracciolo: “Brunori è on fire. Borrelli mio erede? 250 gol di differenza”

Andrea Caracciolo, ex attaccante di Brescia e Palermo, ha rilasciato una lunga intervista in cui si è soffermato sugli attaccanti del campionato di Serie B.

"A fare la differenza non sono gli attaccanti, ma come le squadre attaccano. Certo avere chi la butta dentro con continuità fa la differenza", così Andrea Caracciolo intervenuto sulle colonne di Tuttosport. L'ex bomber del Palermo , oggi presidente del Lumezzane , ha risposto così al paragone con Gennaro Borrelli , giovane attaccante del Brescia : "Oddio erede, che paroloni: ci sono 250 gol di differenza".

Caracciolo si è inoltre soffermato su diversi attaccanti che militano nel campionato di Serie B: "Brunori, Pohjanpalo e Coda sono già on fire. Poi ci può stare la sorpresa, come per ora si sta rivelando Benedyczak, ma chi ha sempre fatto gol non è strano che continui a farli".