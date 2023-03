Serie B, Capozucca: “Torneo avvincente. Frosinone come il Napoli, Bisoli devastante”

Le parole di Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Cagliari

Parola a Stefano Capozucca. L'ex direttore sportivo del Cagliari è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, affrontando diversi temi interessanti riguardanti il calcio italiano ed in particolar modo la Serie B. Di seguito, le sue parole:

Che giudizio dà alla stagione di Thiago Motta con il Bologna? “Lo conosco bene, lo presi come calciatore e l'ho avuto come allenatore al Genoa. Era un giocatore di grandissima qualità e la stessa personalità l'ha dimostrata anche nel ruolo di allenatore. Non mi sorprende affatto. Quando l’ha preso il Bologna ero convinto che avrebbe fatto bene. Ho parlato anche con alcuni giocatori rossoblù e sono tutti contenti. Secondo me avrà un futuro importante, anche perché ha delle idee innovative. I giocatori riconoscono lui come un condottiero".

Su Orsolini “Può ancora crescere, ha qualità importanti. Ho provato anche a portarlo a Cagliari. Oggi sta facendo bene, ma può fare ancora meglio. Questa è anche la forza di Thiago Motta che è stato molto bravo con lui".

Su Gasperini “Per me lui è un grande tecnico, è uno che migliora i giocatori, è nella top 10 in Europa”

Potrebbe andare alla Juventus? “Sono il meno indicato a parlare di Gasperini. Per me è come un fratello e secondo me può allenare chiunque. Si dice che lui non possa guidare grandi squadre solo perché non ha fatto benissimo all'Inter. Ma non è vero. Lui ha il suo carattere e merita di allenare una grande squadra, le sue qualità sono riconosciute da tutti".

Sulla serie B “E' un campionato avvincente, a parte il Frosinone che sta facendo il Napoli della situazione. Il torneo ancora non si è chiuso per quanto riguarda la seconda posizione. Il SudTirol è stata la grande sorpresa, è partito male però l'avvento di Bisoli è stato devastante in positivo. Oggi è la mina vagante della Serie B. Il fatto che nessuno gli abbia dato credito ha incentivato ancora più il gruppo a fare bene".