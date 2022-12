Serie B, Capozucca: “4 squadre di livello superiore. Frosinone? Spero vada in A”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto dirigente ex Genoa e Frosinone

"Da inizio stagione dico che quattro squadre erano da considerarsi da A: Genoa, Cagliari, Frosinone e Parma". Lo ha detto Stefano Capozucca, intervistato ai microfoni de "Il Secono XIX". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Genoa: dalle prestazioni offerte fin qui tra le altre dai rossoblù e dal Frosinone, alla scelta da parte del Grifone di affidare la guida tecnica della prima squadra ad Alberto Gilardino. Ma non solo...

"Il Frosinone è la squadra più da B del gruppo, ben costruita da un dirigente esperto come Angelozzi e con un presidente che considero un amico come Stirpe. Angelozzi è del mio stesso anno, è un ottimo dirigente e mi auguro per lui possa andare in A, e lo spero anche per Stirpe. Un grande presidente, mi aveva prolungato il contratto a Frosinone dopo un anno da consulente, ma io non gli dissi nulla e tornai a Genova. Non mi sono comportato bene, e me ne sono pentito perchè non lo meritava. Però in quel momento non sapevo come dirgli che volevo tornare al Genoa, il richiamo era troppo forte", le sue parole.

DA NICOLA A GILARDINO -"I miei ex giocatori diventano allenatori? E' vero, ce ne sono sempre di più. Ne parlavo con Gasperini, gli dicevo che tutti i suoi allievi sono in Serie A, anche se la verità è che sono tutti giocatori o allenatori su cui ho puntato io, lui compreso. Di alcuni sono sempre stato certo potessero allenare, come D’Aversa. Altri non me li sarei aspettati, come Nicola, che da giocatore era matto. Gilardino? Siamo vicini di casa a Biella, sono felice di vederlo al Genoa, è un bravo ragazzo gli auguro il meglio. Un grande ricordo averlo portato a Genova dalla Fiorentina da calciatore, una trattativa complicata".

GENOA -"Coda ha fatto bene ma può fare ancora meglio, deve essere messo nelle condizioni di fare il bomber che tutti conoscono. E poi punto su Aramu, non nascondo che avrei voluto portarlo al Cagliari, ma non ho potuto perchè mi mancavano i soldi. Gasperini al Genoa l’anno prossimo? Non lo so ma non escludo nulla, vuole bene al Genoa ed è rimasto legato a questa squadra. Se il Grifone volesse puntare su di lui farebbe la scelta migliore, basti guardare cosa ha fatto con l’Atalanta, senza dimenticare che ha portato anche il Genoa in Europa per due volte. Il Frosinone è una squadra equilibrata, con giusto mix tra giovani ed esperti: Lucioni in difesa, Mulattieri in attacco. Però il Genoa ha una rosa importante e gioca nel suo stadio con i suoi tifosi".