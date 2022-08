Serie B, Buffon stuzzica Fabregas: “Vediamo se riesci a segnarmi ancora”

Il grande colpo estivo del Como è finalmente arrivato: Cesc Fabregas , dopo una lunga attesa, è stato ufficializzato e poche ore dopo presentato ai cronisti locali presso l'hotel Hilton. Grande l'entusiasmo in città per l'ex Campione del Mondo che, in conferenza stampa, ha lanciato subito la sfida ad un altro big del campionato cadetto: Gianluigi Buffon.

“Gli ho già segnato due gol in carriera, perché non fargli anche il terzo?”. Immediata la risposta dell'ex numero dell'Italia e della Juventus, su Twitter: "Sarà un piacere ritrovarti in campo e sfidarti ancora una volta. Benvenuto in Italia, campione! Ti aspetto a braccia aperte. P.s. Vediamo se riesci a segnarmi ancora!".