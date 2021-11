Serie B, Brescia-Pisa: formazioni ufficiali del match del “Rigamonti”

Formazioni ufficiali del big match tra Brescia e Pisa, valido per quattordicesima giornata di Serie B e in programma alle 16:15

Le formazioni ufficiali di Brescia-Pisa, big match di Serie B valido per la quattordicesima giornata e in programma allo stadio "Mario Rigamonti" alle ore 16:15. Le rondinelle guidano la classifica del campionato cadetto con 27 punti, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare giocate. Il Pisa guidato dall'attaccante ex Palermo, Lorenzo Lucca, si trova invece a quota 25 punti insieme al Lecce dopo un calo di rendimento registrato nell'ultimo mese che ha causato la perdita della prima posizione. Di seguito le scelte ufficiali di Inzaghi e D'Angelo: