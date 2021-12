Serie B, Brescia-Monza: le formazioni ufficiali del match del “Rigamonti”

Le formazioni ufficiali della sfida tra Brescia e Monza, valida per la sedicesima giornata di Serie B

Andrà in scena questo pomeriggio al "Rigamonti" alle 16:15, il big match tra Brescia e Monza, valido per la 16^ giornata del campionato di B. 3-5-2 per la formazione ospite che, pochi minuti fa, ha comunicato la positività al Covid-19 di Dany Mota Carbalho e Gabriel Paletta. A rimpiazzare l'attaccante, Gytkjaer. I padroni di casa rispondono con il 4-2-3-1 con Mangraviti al posto di Chancellor in difesa.