Serie B, Brescia-Como 2-4: La Gumina-gol e Inzaghi va k.o., Rondinelle in crisi

L'ex attaccante del Palermo, Antonino La Gumina, protagonista della vittoria che ha permesso al Como di portare a casa tre punti

Impresa del Como che ha superato per 3-2 in trasferta il Brescia al termine di una partita combattuta dal 1' all'ultimo secondo. Al 14' ci ha pensato Alberto Cerri ad aprire le marcature su servizio di Arrigoni, il pari per i padroni di casa porta la firma del sempreverde Rodrigo Palacio che al 45' rimette la situazione in parità. Il secondo tempo si è aperto con il gol del vantaggio comasco firmato dall'ex Palermo, La Gumina, che sfrutta al meglio l'assist di Iovine per riportare avanti i suoi. Le Rondinelle non si arrendono e trovano la via del pari von Bajic all'84', gli ospiti però tra l'89' e il 94' chiudono i conti con le reti di Bellemo e Gliozzi su calcio di rigore.