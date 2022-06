Serie B, Bonato: “Parma punterà alla A. Palermo, Bari e proprietà straniere…”

Si prospetta un campionato di Serie B spettacolare ed emozionante, diverse grandi piazze d'Italia si trovano riunite nel campionato cadetto. La lotta promozione vedrà protagoniste squadre come Cagliari e Genoa, retrocesse dalla Serie A, oltre alle promosse dalla C come Palermo e Bari. Dello stesso avviso è anche Nereo Bonato, ex direttore sportivo della Cremonese, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb: