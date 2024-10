Serie B, bene Samp e Palermo, rallenta il Pisa: tutto sull’8ª giornata di Serie B

Le prime due delle classe steccano: Pisa e Spezia pareggiano e si fanno rosicchiare punti dalle inseguitrici. La capolista pareggia 0-0 contro l'ultima della classe, con quest'ultima in 10 e arriva a 23 punti, mentre gli emiliani hanno trovato un buon Bari , anche qui 0-0 e 20 punti conquistati. La squadra di D'Angelo è stata anche scavalcata dal Sassuolo con 21 punti, che ha vinto la sua gara contro il Modena per 2-0 e, dopo 4 vittorie nelle ultime 5, supera i bianconeri e si piazza in seconda posizione.

LA ZONA PLAYOFF

OTTIMO PALERMO, BENE LA CREMONESE. STOP JUVE STABIA — In zona playoff si muove più di qualcosa: il Palermo vince in casa contro la Reggiana e arriva al quinto posto con 15 punti, con la vittoria firmata tutta francese Gomes-Henry. La Cremo di Corini si porta al quarto posto, vincendo per 2-1 contro la Salernitana al termine di una partita molto combattuta e vinta con i gol di Collocolo e Bonazzoli, entrambi nel primo tempo. 17 punti per i lombardi. La Juve Stabia pareggia 1-1 a Cosenza al termine di un match molto equilibrato e ferma la sua corsa per la seconda partita di fila, ora le vespe si trovano a 15 punti.

La Samp dopo settimane di crisi si aggrapa al treno play-off vincendo 1-0 contro il Mantova con gol dell'ex Palermo Kasami e portandosi a 14 punti, in una vittoria meritata per la mole di occasioni creata dalla squadra di Sottil. Il Cesena si conferma una squadra molto temibile battendo il Brescia in un vero e proprio scontro diretto, portandosi anche loro a 14 punti. Decisivi i due rigori tirati e segnati da Shpendi, capocannoniere della competizione al momento. Il Brescia esce dalla zona play-off dopo due sconfitte di fila, a 13 punti

Inseguono in cinque a 12 punti: Oltre il Bari, autore di una buona prestazione contro lo Spezia, che si avvicina a piccoli passi ai primi 8 posti e il Catanzaro che da un segnale e vince in modo netto 3-0 contro il Sudtirol, tutte le altre hanno subito una sconfitta, partendo proprio dalla squadra di Valente, per poi passare a Reggiana e Mantova, uscite sconfitte dai campi di Palermo e Sampdoria.