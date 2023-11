Serie B: Bari, pari pirotecnico. Vincono Pisa e Como. Risultati e classifica

Dopo la vittoria conquistata dal Venezia ai danni del Catanzaro in occasione della gara andata in scena venerdì sera allo Stadio "Penzo", sono quattro le sfide andate in scena alle ore 14:00, valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Serie B. In attesa della partita delle 16:15 tra Modena e Sampdoria. Pari pirotecnico tra Feralpisalò e Bari, che ha rischiato la beffa prima della rete del 3-3 siglata dal subentrato Archik. Pochi secondi prima, infatti, i padroni di casa avevano messo a segno il gol del 4-2, poi annullato per fuorigioco. Successi esterni per Como e Pisa, rispettivamente sui campi di Ascoli e Sudtirol. Torna a vincere anche il Pisa che, allo Stadio "Arena Garibaldi", ha battuto il Sudtirol per 2-1, così come il Cosenza.