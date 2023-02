Serie B: Bari ok, favola Sudtirol. Brescia, è crisi nera. Risultati e classifica

Dopo la vittoria conquistata ieri sera dal Modena contro il Cagliari, sono dodici le squadre scese in campo alle ore 14:00. Pari a reti bianche tra Cosenza e Ternana, vincono Venezia e Sudtirol, che in venti partite è salito dall'ultimo al quarto posto della classifica di Serie B ad appena una lunghezza di distanza dalla Reggina. Torna al successo anche il Bari, che ha rischiato la beffa al "Mazza": da 1-4 a 3-4 la Spal, che non è riuscita tuttavia a completare la rimonta. Esordio con la maglia della Spal per Radja Nainggolan, subito protagonista con un assist ed un gol messo a segno poco dopo il suo ingresso in campo. Ennesima sconfitta in campionato per l'Ascoli, battuto anche dal Cittadella dopo il ko con il Palermo. Perde ancora il Brescia che vede proseguire il suo momento delicato in zona play out.