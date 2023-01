Serie B: Bari e Brescia ancora ko, Bisoli batte la Reggina. Risultati e classifica

Dopo la vittoria conquistata ieri sera dal Cagliari contro la Spal e la scelta da parte della Lega di B di posticipare a domenica la sfida tra Ascoli e Palermo, sono dodici le squadre scese in campo alle ore 14:00. Pari tra Venezia e Cittadella, vincono Como, Ternana e Cosenza. Seconda sconfitta di fila per il Bari, battuto dal Perugia dopo il ko al "Barbera". Perde anche la Reggina, prossimo avversario in campionato del Palermo. Di seguito, i risultati delle gare giocate - valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B - con i relativi marcatori: