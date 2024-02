Serie B, Balata: “Vogliamo difendere il calcio italiano valorizzando i giovani”

"La presenza di tanti giocatori italiani per noi è motivo di grande orgoglio, un lavoro che stiamo facendo da diversi anni e le società credono fortemente in questa politica. Il Cosenza ha l’84% di italiani, il 30% sono under 23. Vogliamo difendere il calcio italiano e ce la mettiamo tutta nel valorizzare i calciatori italiani"