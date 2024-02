Sampdoria, Manfredi: “Valorizzazione del Ferraris punto cardine dell’investimento”

"Siamo soddisfatti. La valorizzazione del “Ferraris” è un punto cardine del nostro investimento. Ringraziamo pertanto l’amministrazione per aver fattivamente contribuito a gettare le basi per la riqualificazione dell’impianto. Il tavolo di lavoro è aperto: abbiamo una tempistica sfidante ma di grande opportunità. Nelle prossime settimane impegneremo le nostre forze con l’obiettivo comune di arrivare quanto prima allo sviluppo e alla definizione di un progetto di fondamentale importanza, capace di soddisfare le esigenze non soltanto delle due squadre e della città ma soprattutto quelle dei nostri tifosi, sempre meritevoli delle attenzioni del club".

PAROLE PRESIDENTE GENOA - "Come anticipato dalla nota stampa dell’amministrazione comunale, oggi si sono poste le basi per l’approvazione in tempi rapidi di uno straordinario progetto di riqualificazione dello stadio. Nelle prossime due settimane i tecnici delle due società lavoreranno intensamente per la finalizzazione di uno stadio della città. Voglio cogliere l’occasione per manifestare la mia personale gratitudine al signor Sindaco che continua a spendersi in prima persona dando un contributo fondamentale per la finalizzazione di un importante capitolo non solo sportivo, ma di grande impatto sociale".