Serie B, Ascoli-Sudtirol 1-2: stop Mendes. Tait croce e delizia ma la decide Masiello

Si è conclusa la ventitreesima giornata di Serie B con il posticipo del "Del Duca" tra Ascoli e SudTirol. Formazione altoatesina corsara che si è imposta per 1-2 contro i bianconeri e che si porta a quota ventisette punti in classifica, agganciando al dodicesimo posto il Pisa, la Sampdoria e il Bari.

Al 24' il match perde uno dei protagonisti quale Pedro Mendes, punto di riferimento del reparto avanzato della compagine marchigiana, sostituito per infortunio. La gara si è sbloccata al tramonto del primo tempo, quando al quarto minuto di recupero ci ha pensato Tait a portare avanti gli ospiti. Nella ripresa, il SudTirol si fa male da solo: proprio Tait, sfortunatissimo in questa circostanza ad infilare il pallone nella propria porta con una deviazione che è valsa il pareggio dell'Ascoli. A risolvere la partita ci ha pensato Masiello, abile a dialogare con Casiraghi ed a gonfiare la rete per il 2-1 finale dei tirolesi al 78'.