Serie B, al via le semifinali playoff: Lecce e Monza alla conquista della A, occhio al Venezia

Continuano i playoff di Serie B.

Serie B, Venezia-Chievo 3-2 d.t.s.: lagunari in semifinale, tanto rammarico per i clivensi

Nella giornata odierna gli spareggi per conquistare un pass in vista della prossima stagione di Serie A entrano nel vivo, la semifinale così come la finale prevede match di andata e ritorno. Da qui a giovedì sera si scopriranno le due finaliste che si contenderanno un posto per la massima serie, le favorite per l’atto finale sono chiaramente Monza e Lecce. I salentini alle ore 20.30 faranno visita al Venezia che nel turno precedente ha eliminato il Chievo, mentre i brianzoli saranno ospiti del Cittadella che ai quarti ha avuto la meglio del Brescia. Il campionato cadetto ha chiuso i battenti da una settimana esatta e ha visto la promozione in Serie A di Empoli e Salernitana, alle due si unirà una tra queste quattro compagini. Nel caso di Monza e Cittadella sarebbe una storica prima volta, per il Lecce un ritorno dopo una stagione mentre per il Venezia significherebbe A dopo 19 anni.

VIDEO Monza, Brocchi sull’aggressione alla figlia di Grassadonia: “Un gesto folle! E’ capitato anche ai miei figli”