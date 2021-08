Serie B, al via la stagione: risultati e classifica dopo gli anticipi della 1a

Disputate le prime tre gare della nuova stagione di Serie B, nella giornata odierna si completerà il turno

È ufficialmente iniziata la nuova stagione di Serie B! Nel primo turno di campionato che si è aperto venerdì sera, pari spettacolare tra il Frosinone di Fabio Grosso e il Parma di Enzo Maresca che hanno chiuso sul 2-2. Nel pomeriggio di sabato ecco altri due match validi per la prima giornata del campionato cadetto: successo esterni per il neo-promosso Perugia che ha superato 1-0 il Pordenone grazie al gol di Murano, tre punti anche per il Cittadella che vince 1-0 il derby contro il Vicenza.