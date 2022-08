Serie B al via, Balata: “Sarà un campionato eccezionale”. Cerimoniale al Tardini

"Ci si appresta a vivere un campionato eccezionale per la tradizione e il blasone delle società che lo compongono, costituendo per tutto il movimento 'Serie B' motivo d'orgoglio e soddisfazione - ha dichiarato il presidente della Lega di B, Mauro Balata, -. Grazie alle politiche audiovisive portate avanti con risultati incredibili, è possibile seguire le partite della stagione in 40 Paesi e questo rappresenta un modo per rimanere vicino ai nostri tifosi nel mondo", le sue parole.