Serie B al via, apre Frosinone-Parma: Grosso sfida Maresca, c’è anche Vazquez

La nuova stagione di Serie B parte oggi con Frosinone-Parma: ecco il programma della prima giornata del torneo cadetto

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie B. Il torneo cadetto prende il via oggi, venerdì 20 agosto, con una partita di assoluto prestigio. Alle ore 20.30, allo Stadio "Benito Stirpe", il Frosinone sfiderà il Parma di Enzo Maresca. Una sfida "familiare" per i tifosi del Palermo: oltre a Maresca, infatti, sono diversi gli ex rosanero presenti nelle due compagini. Da Franco Vazquez, che torna a giocare in Italia dopo cinque stagioni al Siviglia, a Gaston Brugman, Przemysław Szymiński e Fabio Grosso. Un duello anche tra campioni del Mondo: il tecnico del Frosinone incrocerà da avversario Gigi Buffon, pronto a difendere i pali della squadra gialloblù. "In questi giorni non ci siamo sentiti. Ma è certo che per entrambi rivederci rappresenterà un grande piacere. Ci saluteremo e abbracceremo come sempre con tanto affetto e calore", ha dichiarato Grosso alla vigilia del match.