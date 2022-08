Serie B, Aglietti: “Le favorite? Genoa e Cagliari, poi una seconda fila allargata”

Parola ad Alfredo Aglietti . L'ex allenatore di Entella , Chievo e Reggina è intervenuto sulle colonne de la "Gazzetta dello Sport" per analizzare il campionato di Serie B ormai ai nastri di partenza. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Penso sia una delle B più belle di sempre, il livello è molto alto come piazze e come calciatori. Le squadre più attrezzate della B potrebbero competere con sette-otto squadre di Serie A e i risultati della Coppa Italia lo dimostrano. Le favorite? Genoa e Cagliari, poi c'è una seconda fila allargata. Sicuramente il Parma ma non solo: dal Pisa al Venezia, poi Benvenuto e Reggina che ha fatto un mercato importante".