Serie B, 9ª giornata: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

Con la vittoria per 3-1 del Frosinone in trasferta a Venezia, ha preso il via nella serata di ieri, venerdì 14 ottobre la 9ª giornata del campionato di Serie B. Quest'oggi alle 14.00 il torneo cadetto vedrà andare in scena il seguente tabellone: Benevento-Ternana, Cagliari-Brescia, Cittadella-Spal, Cosenza-Genoa, Modena-Como, Palermo-Pisa, Parma-Reggina. Alle 16:15 sarà la volta di Bari-Ascoli, mentre domani il match tra Perugia e SüdTirol chiuderà la nona giornata di Serie B.