Serie B, 9 pareggi e tante occasioni perse: tutto sulla 11ª giornata

IL PISA RIMANE PRIMO, OCCASIONE BUTTATA PER LE ALTRE

Pareggio Tra Pisa e Catanzaro, che tiene la squadra di Inzaghi al primo posto. Il pari, secondo di fila, figlio di uno 0-0. I toscani si trovano a 24 punti, ancora primi in classifica. Il Sassuolo pareggia 2-2 contro la Juve Stabia grazie a una prestazione sontuosa di Pierini, doppietta per l'ex Venezia. I neroverdi fermano la striscia di tre vittorie consecutive e rimangono secondi a 22 punti. Lo Spezia pareggia contro il Brescia dopo una partita molto chiusa e rimane imbattuta in campionato. In gol Di Serio, al primo gol in campionato. I bianconeri restano a 21 punti.